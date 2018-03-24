فرنسا تطرد إمامًا جزائريًا لاتهامه بنشر “الكراهية والعنف”

أعلنت السلطات الفرنسية عن طرد إمام جزائري يدعى “الهادي دودي”، عملًا بمقترح وزارة الداخلية، التي اعتبرت أن استمراره بإمامة حشود المصلين في مرسيليا يشكل “خطرًا على الأمن العام”.

وجاء ذلك، بعد إغلاق مسجد “السنة” بحكم قضائي قبل 3 شهور، الذي كان يقدم فيه الجزائري المطرود الخطب ويقيم الصلوات.

واتّهم مجلس الدولة الفرنسي الإمام الجزائري بنشر “نداءات للكراهية والعنف ضد المسيحيين، واليهود، والمسلمين الشيعة”.

ونفى “الهادي” وعمره 63 عامًا التهم المنسوبة إليه، مبرزًا في تصريحات إعلامية، أنه مقيم في فرنسا منذ 3 عقود، وحمل مسؤولية طرده لليمين الفرنسي المتطرف.

وترتبط فرنسا والجزائر بعلاقات تعاون في المجال الديني، إذ اتفق الطرفان قبل أيام على “إرسال دفعات جديدة من الأئمة ورجال دين، بغرض محاربة الإسلاموفوبيا والتطرف”.