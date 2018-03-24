لإخماد الاحتجاجات العمالية.. حكومة المغرب تقدم مقترحًا لـ”زيادة الأجور”

اقترحت الحكومة المغربية إقرار زيادة في أجور الموظفين الصغار، الذين يتلقون أقل من 5500 درهم (545 دولارًا) شهريًا، في محاولة لـ”إخماد الاحتجاجات العمالية في جل أرجاء المملكة المغربية“، وفق مراقبين.

وأكدت مصادر نقابية مغربية لـ”إرم نيوز”، أن الحكومة ناقشت مع ممثلي المركزيات النقابية الزيادة في أجور الموظفين وأيضًا في التعويضات العائلية، إذ ترغب الحكومة في زيادة بقيمة 100 درهم (نحو 10 دولارات)، بالإضافة إلى الرفع من منحة الولادة لتصل إلى 1000 درهم (نحو 110 دولارات)، وخلق درجة جديدة بالنسبة للفئات الدنيا، والتعويض على العمل في المناطق النائية.

وفي مقابل ذلك، أخبرت الحكومة النقابات العمالية، أن مطلب تخفيض الضريبة على الدخل يصعب الاستجابة له، إذا ما تمت الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية.

وأضافت المصادر، أن الحكومة “درست مطالب النقابات من حيث التكلفة المالية، وخلُصت إلى أن سقف المطالب سيكلف 35 مليار درهم (نحو 3.8 مليار دولار)”، مشيرة إلى أن الحكومة، “أكدت استحالة الاستجابة لجميع مطالب النقابات العمالية لأسباب مادية صرفة”.