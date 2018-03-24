محكمة مصرية ترفض طعن متهمين في قضية “فض رابعة”

رفضت نيابة النقض المصرية، السبت، الطعن المقدم من 18 متهمًا من تنظيم الإخوان المسلمين المتشدد، بينهم مرشد الجماعة محمد بديع في الأحكام الصادرة ضدهم بقضية “فض رابعة”.

وأوصت النيابة في مذكرة وجهتها إلى محكمة النقض، برفض الطعن وتأييد الأحكام الصادرة في القضية.

وكانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت في أيار/مايو الماضي، أحكامًا بالسجن المؤبد ضد بديع واثنين آخرين، إلى جانب السجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 15 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”.

وتواصل محاكم مصرية النظر في قضية فض رابعة التي وقعت أحداثها في تموز/يوليو 2013، بمحيط مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر شرق العاصمة القاهرة.

يشار إلى أن محكمة النقض قد قبلت في وقت سابق، طعنا مقدما من 39 متهمًا بالقضية ونقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات.