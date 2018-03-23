وزير خارجية المغرب يزور القدس الأسبوع المقبل

أعلن مسؤول فلسطيني، مساء الجمعة، أن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، سيزور الأراضي الفلسطينية ومن ضمنها مدينة القدس المحتلة، الأسبوع المقبل.

وقال وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات، للأناضول، إن الوزير المغربي سيصل الأراضي الفلسطينية في 27 مارس/ آذار الجاري، في زيارة رسمية سيتوجه خلالها لمدينة القدس.

ولم يذكر جرادات مزيدا من التفاصيل حول جدول أعمال زيارة بوريطة أو مدتها، فيما لم يصدر عن الجانب المغربي أية بيانات بهذا الخصوص.

ونادرا ما يزور مسؤولون عرب مدينة القدس المحتلة، لأن الوصول إليها يحتاج إلى تنسيق مباشر مع السلطات الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، أشار جرادات إلى أن وزراء ومسؤولين أوروبيين يعتزمون زيارة الأراضي الفلسطينية خلال الأيام القادمة، في إطار تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية.

وأوضح أنه من المرتقب أن يصل وزيرا خارجية ألمانيا هايكو ماس، وفرنسا جان إيف لودريان، خلال الأيام المقبلة، في زيارتين منفصلتين إلى الأراضي الفلسطينية، حيث سيلتقيان بالرئيس محمود عباس، ومسؤولين فلسطينيين، دون الإشارة لموعد الزيارتين أو القضايا التي ستبحث خلالهما.