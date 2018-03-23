النظام السوري يعلن خلو مدينة حرستا في الغوطة الشرقية من مسلحي المعارضة

المصدر: أ ف ب

أعلن التلفزيون السوري الرسمي، الجمعة، أن مدينة حرستا في الغوطة الشرقية المحاصرة باتت خالية من مقاتلي الفصائل المعارضة، بعد خروج حافلات تقل دفعة ثانية من مئات المقاتلين والمدنيين باتجاه شمال غرب البلاد.

وقال التلفزيون السوري: “إن عملية إخراج المسلحين مع عائلاتهم من حرستا باتجاه إدلب اكتملت، وبذلك تكون حرستا خالية من وجود عناصر المعارضة المسلحة”.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان “بات جيش النظام يسيطر على أكثر من 90% من الغوطة الشرقية، آخر معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، وذلك بعد خروج آخر المقاتلين المعارضين، مساء الجمعة، من مدينة حرستا”.

وانتهت في وقت متأخر من يوم الجمعة أول عملية إجلاء لمئات المقاتلين المعارضين والمدنيين من الغوطة الشرقية، التي تتعرض منذ 18 شباط/فبراير لحملة عسكرية عنيفة لقوات النظام.