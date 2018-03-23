تونس.. السجن لرجل أعمال فرنسي بتهمة التجسس

أصدر القضاء التونسي، مساء اليوم الجمعة، حكمًا بالسجن ضدّ رجل أعمال فرنسي يقيم في البلاد، ويدعى جون جاك ديميري، بتهمة التجسس، بحسب ما أكّده مسؤول قضائي تونسي.

وقال المسؤول التونسي، خلال تصريحات إذاعية، إنّ “القضاء التونسي وجّه إلى رجل الأعمال الفرنسي تُهمًا تتعلّق بالرشوة، والإضرار بالإدارة التونسية، ومخالفة التراتيب الجاري العمل بها في البلاد”.

وكان قاضي التحقيق استمع إلى عدد من الشخصيات السياسية والنقابية والمالية التونسية، كما أصدر أمرًا بحظر السفر ضدّ عدد من المشتبه بهم على غرار الخبير الاقتصادي التونسي، معز الجودي.

وكانت تقارير إعلامية تونسية كشفت عن وجود شبكة تجسّس أجنبية في تونس، يشرف عليها رجل الأعمال الفرنسي جون جاك ديميري، بحسب قولها.

وكشفت التقارير بالأدلّة والبراهين تورّط رجل الأعمال الفرنسي، وعدد من السياسيين والنشطاء التونسيين في هذه الشبكة، في رصد أخبار السياسيين والشخصيات النافذة في تونس.

وذكرت التقارير أنّ رجل الأعمال الفرنسي جون جاك ديميري، تمكّن من الحصول على معلومات خاصة عن الوضعين الأمني والسياحي، وعن الصراعات السياسية في البلاد، من قبل المجموعة التي كان يجتمع بها من مستشارين ورؤساء أحزاب.