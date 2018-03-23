مستشار لعباس يدعو حماس لتسليم غزة من “الباب إلى المحراب” أو تحمل العواقب

قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية محمود الهباش، اليوم الجمعة إن المطلوب من حركة حماس هو “تسليم غزة من الباب وحتى المحراب، وإلا فليتحمّلوا نتيجة تعطيل المصالحة وتدمير الجهود المصرية”.

وأضاف الهباش في خطبة الجمعة بمسجد التشريفات برام الله: “لن نترك أمن الناس ألعوبة ونهبًا في أيدي أولئك العابثين يقتلون ربما أبرياء، فنحن لا نريد استمرار المسرحيات الهزلية، الأمر لا يحتاج إلى مفاوضات ولا حوار، وعلى حماس أن تعود كفصيل وطني، ولن نقبل إلا بقانون واحد وسلاح واحد وشرعية واحدة”.

وأكد الهباش بقوله: ” إما أن نتحمّل نحن المسؤولية كاملة عن كل شيء، أو تتحمّل حماس التي انقلبت على الشرعية المسؤولية كاملة عن أي تداعيات أو نتائج من وراء إفشال المصالحة، والعمل على إفشال الجهود المصرية المشكورة التي بذلتها على مدى أكثر من عشر سنوات”.

وفي ذات السياق قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، إن حركته تمتلك أدلة كافية على تورط جهات في عملية استهداف موكب الحمدالله، وإن الداخلية ستعلن عن هذه النتائج في أقرب وقت ممكن.

وأضاف رضوان في تصريح صحفي اليوم الجمعة: ” أن هناك أدلة دامغة بالصوت والصورة ستقدمها الأجهزة الأمنية في غزة حول استهداف موكب الحمدالله، ولن يبقى شك في من يقف وراء الجريمة ومن أراد أن يستثمرها سياسيًا”.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دعا الخميس حركة حماس لتسليم مسؤولية قطاع غزة لحكومة الوفاق، وأولها الأمن.