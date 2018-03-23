وفد من فيلق الرحمن المعارض يلتقي مفاوضين روسًا في الغوطة

أفادت وكالة رويترز بأن وفدًا من فيلق الرحمن المعارض بسوريا سيلتقي مفاوضين روسًا لإجراء مفاوضات حول أحد الأحياء بالغوطة الشرقية.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم فيلق الرحمن السوري المعارض، قوله في اتصال هاتفي مع تلفزيون الحدث إن عناصر من الجماعة سيلتقون مفاوضين روسًا اليوم الجمعة لبحث إنهاء “المعاناة الإنسانية” في جيب بالغوطة الشرقية تحت سيطرة الجماعة.

وردًّا على سؤال بشأن ما إذا كانت المفاوضات ستشمل انسحاب المقاتلين من الجيب، قال المتحدث باسم الجماعة وائل علوان الذي يقيم في اسطنبول إنه لا يستطيع التعليق على ما سيجري بحثه لكنه قال إنها ستكون جلسة “لإيجاد حل ومخرج يضمن… عدم استمرار هذه المعاناة” بأي ثمن.