حافلات تبدأ بإجلاء مسلحين وأسرهم من حرستا إلى إدلب

بدأت حافلات تنقل مئات من مسلحي المعارضة وأسرهم بمغادرة بلدة حرستا وسط الغوطة الشرقية، متجهين إلى إدلب في سوريا، اليوم الخميس.

وقال مصدر عسكري: إن نحو 30 حافلة أقلت حوالي 1500، بينهم نحو 400 من مسلحي المعارضة، بينما اصطفت حافلات فارغة بانتظار ترحيل دفعة أخرى خلال الساعات المقبلة.

وقال التلفزيون السوري: إن الدفعة الأولى من الحافلات التي تنقل المسلحين وعائلاتهم من حرستا ستغادر باتجاه إدلب.

وتتعرض منطقة الغوطة الشرقية منذ نحو شهر لحملة عسكرية ضخمة من الجيش السوري النظامي والميليشيات المتحالفة معه، بدعم جوي روسي أدى لمقتل المئات.