أمريكا تدشن مركزًا إقليميًا للتدريب على مكافحة الإرهاب في الأردن

المصدر: ا ف ب‎

افتتحت الولايات المتحدة والحكومة الأردنية، اليوم الخميس، مركزًا إقليميًا جديدًا جنوب العاصمة عمان؛ للتدريب على مكافحة الإرهاب.

وتم افتتاح المركز التابع للأكاديمية الأردنية لتدريب قوات الدرك، والذي يعد الثاني من نوعه في المملكة، بمنطقة سواقة (نحو 70 كيلومترًا جنوب عمان).

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للأمن الدبلوماسي مايكل إيفانوف للصحافيين خلال افتتاح المركز: إن “برنامج مكافحة الإرهاب المخصص للأردن هو برنامج مستمر ومهم جدًا لنا”.

وأضاف: أن “التدريب سوف ينقذ الأرواح ويساعد في بناء القدرات لدى الدولة المضيفة، وأنا سعيد جدًا بافتتاح هذا المركز وأتطلع إلى توسعته واستخدامه كمركز محوري”.

وأشار إيفانوف إلى أن “برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب الإقليمي يوفر الأموال على دافعي الضرائب الأمريكيين، ويساعد في بناء القدرات لدعم الدول المضيفة في حربها على الإرهاب”.

وتتضمن التدريبات في المركز، “إدارة الأزمات وإنقاذ الرهائن والتعرف على العبوات الناسفة والحد من حوادثها (…) إضافة إلى الدفاع الإلكتروني”، بحسب إيفانوف.

من جهته، قال القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في عمان هنري ووستر: إن “الأردن يعد مركزًا لأكبر برنامج تدريب أمريكي للتعرف على العبوات الناسفة في العالم، كما أنه ثالث أكبر برنامج تمويل عسكري تستفيد منه أيضًا الأردن“.

وأعرب المدير العام لقوات الدرك الأردنية اللواء الركن حسين الحواتمة، في كلمة له، عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للأردن وأجهزته الأمنية، مؤكدًا على الشراكة القوية بين البلدين في مواجهة كافة أشكال التطرف.

وأشار إلى أن برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب في الأردن، هو “الأكبر من نوعه في المنطقة”.

وبحسب السفارة الأمريكية في عمان، فإن هذا البرنامج أقام عام 2017 نحو 325 دورة تدريبية وورشة عمل واستشارة تقنية لـ6881 مشاركًا من 46 دولة.

ووقعت واشنطن وعمان منتصف الشهر الماضي، مذكرة تفاهم تقدم بموجبها الأولى مساعدات سنوية للحكومة الأردنية بقيمة 1.275 مليار دولار، اعتبارًا من العام الجاري ولغاية عام 2022.

وتقدم الولايات المتحدة بموجب المذكرة ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويًا كدعم اقتصادي و350 مليون دولار كمساعدات عسكرية للأعوام من 2018 – 2022. وتلقى آلاف عناصر الشرطة الفلسطينية والعراقية والليبية عبر العقدين الماضيين، تدريبهم في الأردن الذي يعد حليفًا أساسيًا للولايات المتحدة في المنطقة.