عباس: لم نرفض المفاوضات مع إسرائيل يومًا

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، إنه لم يرفض “يومًا” المفاوضات السياسية مع إسرائيل، مؤكدًا في ذات الوقت أنه “لن يقبل بحلول خارج إطار الشرعية الدولية”.

وأضاف عباس في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره البلغاري رومين راديف، في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله: “ما نريده هو تنفيذ حل الدولتين، دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على أن تكون هذه المدينة مفتوحة أمام الأديان الثلاثة تمارس طقوسها بحرية”.

وجدد الرئيس الفلسطيني تمسكه بخيار المفاوضات والعمل الدبلوماسي؛ لتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الحدود المحتلة عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها تعيش بأمن وسلام بجوار دولة إسرائيل.