خروج 27 مسلحًا و182 مدنيًا من حرستا في الغوطة الشرقية اليوم

أفاد التلفزيون السوري، اليوم الخميس، بخروج 27 مسلحًا من المعارضة السورية و182 مدنيًا من حرستا في الغوطة الشرقية.

وكان ما يسمى “الإعلام الحربي” التابع لحزب الله اللبناني، قال إن “مقاتلي المعارضة السورية أطلقوا سراح 13 جنديًا مقابل 5 مقاتلين، اليوم الخميس، في أول خطوة من اتفاق بشأن مدينة حرستا في الغوطة الشرقية.

وذكر الإعلام الحربي أن نحو 1500 من مقاتلي جماعة أحرار الشام بالإضافة إلى 6000 شخص من عائلاتهم سيغادرون حرستا، اليوم الخميس.

ويمثل الإجلاء أول انسحاب يجري التفاوض عليه في الغوطة الشرقية التي تقع قرب دمشق حيث يشن الجيش وحلفاؤه حملة عنيفة منذ الشهر الماضي.