أنباء عن القبض على المشتبه به في تفجير موكب الحمد الله بغزة (صور وفيديو)

كشفت مصادر أمني في غزة أن قوة أمنية خاصة ألقت القبض على المشتبه بتنفيذه عملية استهداف موكب رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله في غزة، الأسبوع الماضي، مع مطلوب آخر للقوى الأمنية.

وأفادت المصادر بأن أنس أبو خوصة الذي تتهمه “حماس” بالمسؤولية عن استهداف موكب الحمدالله، أصيب بطلق نارى فى البطن وتم إدخاله غرفة العمليات وإصابة شقيقة وحالته خطيرة، حسب قوله.

وجرت محاصرة أبوخوصة، بعد ورود معلومات عن اختبائه في أحد المنازل بمنطقة “النصيرات”، وسط قطاع غزة، حيث دارت اشتباكات بين القوة الأمنية والمطلوب أصيب على إثرها عدد من قوات الأمن بجراح خطرة، وانتهت بإلقاء القبض عليه، بحسب المصادر.

وأعلنت تقارير محلية أن اثنين من عناصر الأمن التابع لحركة حماس في غزة قتلوا خلال العملية الأمنية تلك.

من جهته، قال إياد البزم الناطق باسم الداخلية في غزة: “إن الأجهزة الأمنية تحاصر عدداً من المطلوبين على خلفية قضية تفجير موكب رئيس الوزراء، غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ووقوع اشتباك مسلح بين القوة الأمنية والمطلوبين”.

ودعت وزارة الداخلية وسائل الإعلام إلى التروي وعدم التسابق في نشر الأخبار غير الدقيقة، وانتظار الرواية الرسمية من وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وتحدثت أنباء عن وجود قتيلين بين عناصر الأجهزة الأمنية خلال الاشتباكات خلال محاولة اعتقال المشتبه به أبو خوصة، دون أن يتم ذلك من مصدر رسمي.

وكانت وزارة الداخلية بغزة نشرت الأربعاء صورة للمتهم الرئيسي بتفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله قبل أيام، ودعت المواطنين ممن يتعرف عليه إلى الإبلاغ عن مكان تواجده.

ونفذت قوات من الداخلية الأربعاء عمليات انتشار أمني مكثف في جميع محافظات القطاع، ونشرت حواجز على الطرقات بحثا عن المتهم.

وكان تفجير استهدف موكب رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله، خلال دخوله قطاع غزة في الـ13 من الشهر الجاري، دون أن وقوع أي إصابات.

وكشفت سلطات غزة فيما بعد أن الأمر يتعلق بعبوة ناسفة مصنوعة من البلاستيك انفجرت خلال مرور الموكب، فيما لم تنفجر عبوة أخرى تبعد عنها 37 مترا.

وقال مصدر أمني في غزة قريب من التحقيق إنه من خلال شريحة الهاتف الخلوي الموجودة في العبوة غير المنفجرة، تم التوصل إلى طرف خيط عن الفاعل، بينما لم تتمكن الأجهزة الأمنية من الوصول إلى مالك الهاتف الخلوي الذي أجرى اتصالا هاتفيا مع هذه الشريحة”.

وأفاد بأن شركتي الهاتف الخليوي الفلسطينيتين؛ “جوال” و”الوطنية موبايل”، سلمتا السلطة الفلسطينية “كشفا بأسماء مستخدمي أرقام صادرة عنهما ساعة وقوع التفجير”، مضيفا أن السلطة في الضفة الغربية، “رفضت” التعاون مع الأجهزة الأمنية في القطاع، كما “رفضت تسليم كشوف الأسماء، ما أبقى المجرم حرا”.