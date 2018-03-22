مسؤول فلسطيني يوضح حقيقة الطاقم الطبي الملازم لعباس في مقر الرئاسة

نفى محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، ما تناقلته وكالات الأنباء عن تدهور صحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال الساعات الماضية، وتواجد طبيب خاص يقيم في مقر الرئاسة برام الله لمتابعة صحته.

وقال الهباش في تصريح خاص لـ “إرم نيوز”، اليوم الخميس، إن “صحة الرئيس عباس جيدة ولا يزال يمارس عمله كالمعتاد، وإن الطبيب الموجود في مقر الرئاسة في رام الله ليس جديداً وإنما هو ضمن فريق طبي موجود منذ سنوات”.

وأضاف الهباش، أن الإشاعات حول صحة الرئيس تهدف لزعزة الوضع القائم خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني، مؤكداً ضرورة عدم الانجرار وراء هذه الإشاعات.

وكانت تقارير دولية أفادت، نقلاً عن مصادر فلسطينية، بأن طبيب قلب ألماني من أصل فلسطيني انتقل للسكن في المقاطعة في رام الله، لمتابعة الوضع الصحي للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت المصادر إنه “بسبب وضع الرئيس الفلسطيني الصحي انتقل طبيب للسكن داخل مقر المقاطعة في رام الله للأشراف ومتابعة الوضع الصحي للرئيس”.