تضامنًا مع عهد التميمي.. إسرائيلية تصفع شرطيًا داخل المحكمة

صفعت متضامنة إسرائيلية مع عهد التميمي، أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية، أثناء جلسة المحاكمة التي عقدت لعهد ووالدتها، الأربعاء، في محكمة عوفر العسكرية، غربي رام الله.

وقال باسم التميمي والد عهد، إن المتضامنة الإسرائيلية “إفعات” المعروفة بدعمها للمقاومة السلمية ضد الاحتلال، صفعت شرطيًا خلال المحكمة، “لتقول للعالم بأنها لن تعاقب على ذلك، وربما تحبس يومًا أو أقل”.

وأوضح أن “المتضامنة أرادت بذلك إيصال رسالة للمجتمع الدولي بحجم العنصرية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين”.

ولم يشر المصدر إذا ما كانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت المتضامنة إفعات أم لا.

واعتقلت القوات الإسرائيلية التميمي ووالدتها في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2017، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها، وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح.

وقضت محكمة “عوفر”، في حكم نهائي بسجن عهد التميمي، 8 شهور بتهمة “إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته”.

واعتبرت منظمة حقوقية إسرائيلية، الأربعاء، أن صفقة النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية مع فريق الدفاع عن عهد التميمي، التي ستسجن بموجبها الأخيرة 8 شهور، “تجسد دور المحكمة في حماية الاحتلال”.

وقالت منظمة “بتسيلم” الحقوقية، في بيان لها، إن “المتهمين الفلسطينيين لا خيار أمامهم سوى التوقيع اضطراريًا على صفقة ادعاء يعترفون ضمنها بالتهم المنسوبة إليهم”.

وأضافت “بتسيلم”، أن “وجود المحاكم العسكرية يضفي الشرعية على ممارسات تمس حقوق القاصرين”.