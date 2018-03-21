داخلية غزة ترصد 5000 دولار مكافأة لأي معلومة عن المتهم باستهداف موكب الحمدلله

أعلنت وزارة الداخلية بقطاع غزة عن مكافأة مالية قدرها 5000 آلاف دولار، لمن يدلي بمعلومات حول أماكن تواجد المتهم الرئيسي في استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله ومدير جهاز المخابرات العامة ماجد فرج الأسبوع الماضي.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم :”في إطار التحقيقات المتواصلة لمعرفة ملابسات جريمة استهداف موكب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية من التعرف على المتهم الرئيس في القضية، وهو أنس عبدالمالك عبدالقادر أبو خوصة، وتعمل الأجهزة الأمنية على تعقب آثاره وإلقاء القبض عليه”.

وأضاف في تصريح صحفي أن وزارة الداخلية والأمن الوطني ستصرف مكافأة قدرها 5000 دولار لمن يدلي بأي معلومات تفيد بإلقاء القبض عليه”.

وأكد البزم أن :” داخلية غزة تحظر على أي مواطن التستر على المطلوب أبو خوصة أو مساعدته، حيث سيعرض نفسه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

وكانت وزارة الداخلية بغزة أعلنت مساء اليوم وصولها لمعلومات تؤكد تورط أبو خوصة بعملية استهداف موكب الحمدالله، فيما نشرت عناصرها بشكل مكثف في مداخل ومخارج طرقات مدينة غزة.