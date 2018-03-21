السجن عشرة أعوام لأردنيين خططا لتفجير ثلاث سفارات أجنبية في عمّان

المصدر: أ ف ب

حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، بالسجن عشرة أعوام بحق أردنييْن اثنيْن بعد إدانتهما بالتخطيط لتفجير سفارات: روسيا، وإسرائيل، وإيران، في عمّان.

وحكم القاضي على المتهميْن العشرينييْن بالأشغال 10 أعوام بعد إدانتهما بـ”تصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية”، و”المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية”، و”الترويج لأفكار جماعة إرهابية”.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهميْن من مؤيدي تنظيم داعش، و”خططا لتفجير السفارات: الروسية، والإسرائيلية، والإيرانية، في العام 2016 بواسطة عبوات متفجرة”، وقاما بـ”إجراء تجارب عليها”.

وتمكنت الأجهزة الأمنية الأردنية من القبض عليهما في الثامن من أذار/مارس 2016.

من جانب آخر، أصدرت محكمة أمن الدولة، الأربعاء، أحكامًا بالسجن لفترات متفاوتة تراوحت بين عامين و15 عامًا، بحق 17 أردنيًا في العشرينات والثلاثينات من العمر أُدينوا بقضايا منفصلة، وتهم مختلفة، بينها “الترويج لأفكار جماعة إرهابية”، و”محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة”، و”الالتحاق بجماعات إرهابية مسلحة”، في إشارة إلى تنظيم داعش.

وتمت محاكمة اثنين من هؤلاء غيابيًا، وصدرت بحقهما أحكام مشددة بالسجن 15 عامًا.

وتنظر محكمة أمن الدولة أسبوعيًا في قضايا تتصل بالإرهاب، وأغلب المتهمين من مؤيدي تنظيمي داعش، وجبهة النصرة، أو المنضمين إليهما.

وشدّد الأردن اعتبارًا من مطلع العام الماضي العقوبات التي يفرضها على المروّجين لأفكار تنظيم داعش، أو الذين يحاولون الالتحاق بالتنظيم، وبات يترصد كل متعاطف معه حتى عبر الإنترنت.

كما شدَّد منذ اندلاع الأزمة السورية في آذار/مارس 2011، إجراءاته على حدوده مع سوريا، واعتقل وسجن العشرات لمحاولتهم التسلل إلى البلد المجاور، للقتال هناك.