ضمن صفقة.. إسرائيل تحكم بالسجن 8 أشهر على الفلسطينية عهد التميمي

قال موقع صحيفة “هآرتس” العبرية الإلكتروني إن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي تحاكم بتهمة صفع جندي إسرائيلي قبلت اليوم الأربعاء اتفاقًا قضائيًا سيتم الحكم عليها بموجبه بالسجن 8 أشهر وغرامة 5000 شيقل.

وذكرت الصحيفة العبرية أن الاتفاق يقضي بأن تعترف عهد التميمي بأربعة بنود من القضية التي ظهرت فيها وهي تضرب جنودًا من الجيش، وبالمقابل تقضي مدة 8 شهور في السجن.

وتضم لائحة الاتهام التي وجهتها للتميمي 5 تهم تتضمن الاعتداء على قوات الأمن، بما في ذلك إلقاء الحجارة في العديد من الحوادث.

وقد اتُهمت عهد بالاعتداء على جندي في ظروف مشددة وتهديد جندي والتحريض على أشياء أو رميها على شخص أو ممتلكات‎.‎

وأسقطت اللائحة الجديدة تهم “التحريض والدعوة لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل”، لكنها تتضمن اللائحة اعتراف التميمي بإعاقة عمل جندي ومهاجمته.

وتم تحديد هذه الاتفاقية في صفقة المساومة الموقعة بين النيابة العسكرية ومحامي الفتاة البالغة من العمر 17 سنة.

وشددت المحكمة في صفقتها على أنه في حال ارتكبت عهد أية جريمة عنف أو تدخل ضد قوات الأمن الإسرائيلي خلال العامين المقبلين سيتم سجنها لمدة شهرين.

وقررت المحكمة أيضًا معاقبة والدة عهد التميمي بالسجن 8 أشهر أيضًا وغرامة قدرها 6000 شيكل.

وتتضمن الصفقة الحكم بسجن نور ابنة عم عهد مدة 8 شهور، وفي حال ارتكبت أية جريمة خلال الأعوام الثلاثة القادمة فسوف يتم سجنها مدة 5 شهور أخرى أيضاً.