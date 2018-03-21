مشروع قانون يسمح للبنانية بمنح الجنسية لأبنائها بشرط ألّا يكون الزوج من “دول الجوار”

أعلن وزير الخارجية اللبناني عن مشروع قانون جديد يهدف إلى المساواة بين اللبنانيين نساءً ورجالًا، انطلاقًا من الدستور والاتفاقات الدولية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

جاء ذلك بمؤتمر صحفي عقده الوزير في وزارة الخارجية اللبنانية الأربعاء، لافتًا إلى مجموعة خطوات تقدمت بها الوزارة، منها قانون استعادة الجنسية في محاولة للمساواة بين المقيمين والمغتربين.

ويعلن لبنان باستمرار أنه يسير على أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة، التي تنصّ على تحقيق المساواة بين الرجال والنساء.

وبحسب الموقع الإلكتروني التابع لـ”التيار الوطني الحر”، قال باسيل في المؤتمر، “سنتقدم بالمشروع لإعطاء المرأة الحق بمنح الجنسية لأبنائها إذا كانت متزوجة من غير لبناني، باستثناء دول الجوار”، مشددًا على أن “الدستور يحظر التوطين، بالتالي فإن لبنان متمسك بحق العودة للفلسطينيين وإعادة النازحين السوريين”.

ونوه الوزير اللبناني إلى أن “هناك حالات غير منطقية وليست مقبولة في القوانين اللبنانية، الأمر الذي يدفعنا إلى معالجتها”.