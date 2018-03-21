لهذا السبب.. محاكمة الأسيرة عهد التميمي قد تستمر عامًا كاملًا

قالت هيا أبو وردة، محامية الطفلة الفلسطينية المعتقلة عهد التميمي (17 عامًا)، إن جلسات محاكمة الأخيرة قد تستمر لمدة عام قبل أن يصدر حكم بحقها، مرجعة ذلك لكثرة الشهود الذين أحضرتهم النيابة العسكرية الإسرائيلية.

وتعقد اليوم جلسة جديدة لمحاكمة التميمي، ووالدتها ناريمان، وابنة عمها نور، من قرية النبي صالح شمال رام الله بالضفة الغربية.

وأضافت أبو وردة، أن “الجلسة” تعقد الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت غرينتش، ويفترض أن يتم الاستماع لشهود أحضرتهم النيابة العسكرية.

وقالت أبو وردة، إن النيابة أحضرت “أكثر من 40 شاهدًا سيدلون بشهادات ضد عهد على مدار الجلسات المقبلة؛ ما يعني أن جلسات المحاكمة بحقها قد تستمر لمدة عام قبل صدور الحكم”.

واعتقلت القوات الإسرائيلية التميمي ووالدتها في الـ 19 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها، وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 6500 معتقل، بينهم حوالي 350 طفلًا، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية. ‎