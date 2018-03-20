مقتل وإصابة 21 شخصًا بهجوم مسلح على حافلة في صلاح الدين العراقية

قتل 6 أشخاص وجرح 15 آخرين بهجوم لمسلحين مجهولين على حافلة تقل مواطنين في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.

وذكر مصدر محلي لـ”إرم نيوز” أن سيارة كانت تقل مواطنين في قضاء طوزخورماتو حين اعترضتهم مجموعة مسلحة وأمطرت سيارتهم وابلًا من الرصاص، مما أدى إلى سقوط 6 قتلى وإصابة 15 آخرين.

وبحسب إعلام الحشد الشعبي فيعتقد أن هؤلاء المسلحين هم من جماعة الرايات البيض الذين ظهروا في كركوك مؤخرًا، فيما باشرت المدفعية بقصف أهداف يعتقد أنهم اختبأوا بداخلها في طوزخورماتو.

وبالتزامن أعلن الحشد الشعبي صد هجوم لتنظيم “داعش” في قضاء طوزخورماتو.

وقال الحشد في بيان إن “عناصر تنظيم داعش شنوا، مساء الثلاثاء هجومًا عنيفًا على قاطع تل شرف في قضاء طوخورماتو، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع الحشد الشعبي، ما زالت مستمرة لغاية الآن .

ويسكن مدينة طوزخورماتو خليط من العرب والتركمان والكرد، وهي تتبع إداريًا محافظة صلاح الدين، لكن لقربها من كركوك تأثرت بالأحداث والخروقات التي تشهدها المحافظة بشكل متكرر.