الجيش الليبي يقصف فصيلًا تشاديًا ويحرر 8 مخطوفين

أقر أحد فصائل المعارضة التشادية باستهداف طائرات ليبية تابعة للجيش الوطني الليبي لعناصره داخل الحدود التشادية.

وقال الفصيل المعروف باسم المجلس القيادي العسكري لإنقاذ الجمهورية “CCMSR” في بيان له، إطلعت “إرم نيوز” على نصه، بأن طائرتين عسكريتين ليبيتين من طراز “ميغ 24” قصفتا دورية استطلاع تابعة للفصيل، زاعمًا أن الدورية كانت في مهمة داخل تشاد وعلى بعد 200 كم من الحدود مع ليبيا.

ودان الفصيل الذي يديره المدعو “تيمان أرديمي”، المقيم في قطر، ما أسماه “هذا العمل الجبان” قائلًا إنه “لن يسمح للقوات التابعة لحفتر بممارسة التهديد والترهيب، كما أنه لن يسمح بأي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في قضايا تشاد”، وفق البيان.

وتعرضت مدينة الكفرة الواقعة جنوب شرق ليبيا، مرارًا إلى هجمات من قبل المعارضة التشادية، كان آخرها اختطاف 12 شخصًا أمس الإثنين.

وتمكنت كتيبة “سبل السلام” التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي من شن هجوم مفاجئ، اليوم الثلاثاء، على العصابة الخاطفة وحررت 8 من المخطوفين، وهم من سائقي شاحنات كانوا متجهين الى دولة السودان.

وأسرت الكتيبة، وفق ما أعلنت عنه على صفحتها بموقع فيسبوك، مجموعة من أفراد العصابة وغنمت عددًا من الآليات، مشيرة إلى تمكن عدد من أفراد العصابة من الفرار برفقة 4 من المخطوفين، الذين لم تتمكن الكتيبة من تحريرهم بسبب اضطرارها إلى وقف المطاردة المسلحة خوفًا على حياتهم.