المومني يتهم جهات خارجية بتصدير الفوضى إلى الأردن

اتهم وزير الدولة لشؤون الإعلام بالحكومة الأردنية، محمد المومني اليوم الثلاثاء، جهات خارجية بإثارة الرأي العام وتصدير الفوضى إلى البلاد في بعض الأزمات.

قال المومني، خلال محاضرة ألقاها في معهد الإعلام الأردني بعنوان “دور الإعلام في تشكيل الرأي العام حيال السياسات العامة”، إن 80% من التعليقات السلبية في بعض الأزمات تأتي من خارج البلاد بهدف إثارة الرأي العام.

وأضاف أن هناك أخبارًا كاذبة تنشر في بعض الصحف الخارجية “نعلم هدفها ونعرف مصادرها، ومن يقف وراءها”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.

وبيّن أن الأمن الإعلامي أصبح مهمًّا في تحصين الجبهة الداخلية، وهو ما يرتب عبئًا مضاعفًا على الحكومة، مشيرًا إلى أنه رغم الظروف الاقتصادية التي تواجهها المملكة وانخفاض الإنفاق الحكومي على قطاع الإعلام، لكن الاستثمار في الكوادر البشرية هو “ثروتنا الحقيقية في الإعلام، وذلك لا يعني أن تصبح مهنة من لا مهنة له”.

وقال المومني: “إننا نسعى دائمًا إلى التعاون والاتصال مع الإعلام الداخلي أو الخارجي، والتصريح بدقة حول أي موضوع بلغة سياسية تراعي المصالح العليا للدولة وقياس التصريح بشكل متزنٍ”، وأيضًا “نعمل على تكرار الموقف والتأكيد عليه حتى يبقى واضحًا لا لبس فيه، وهذا يتطلب جهدًا مضاعفًا”.

وحول وسائل التواصل الاجتماعي والانفتاح في المعلومات وتداولها حاليًا، أوضح أن تلك الوسائل يجب أن تكون معاول بناء وليس هدمًا، و”الحصانة الفعلية ليست بإغلاق مثل تلك الوسائل وإنما بوعي المجتمع وقدرته على جعلها أداة خيّرة في بيد المجتمع وليس أداة كراهية”.