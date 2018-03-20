الجامعة العربية تعلن موعد قمة الرياض

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، انعقاد القمة العربية بالعاصمة السعودية الرياض، في 15 أبريل/ نيسان المقبل.

وقال أبو الغيط، في تصريحات إعلامية، إن “الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقت إخطارًا رسميًا من السعودية بذلك.. وتم إبلاغ الدول الأعضاء بموعد انعقاد القمة العربية”.

وأضاف أن “اجتماع القمة العربية المقبلة تسبقه عدة اجتماعات تحضيرية على نحو ما جرت عليه العادة، اعتبارًا من 9 أبريل/ نيسان المقبل”.

وفي 7 مارس/ آذار الجاري، أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية، أحمد قطان، تأجيل انعقاد قمة الرياض.

وأوضح قطان آنذاك أن “القمة كان مقررًا إجراؤها أواخر مارس/ آذار الجاري، كما جرت العادة، لكن إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر استدعى اقتراح موعد آخر، وتم بالفعل اقتراح موعد آخر لم يتناسب مع الأردن”.

وتجرى انتخابات الرئاسية في مصر أيام 26 و27 و28 مارس/ آذار الجاري، وهو ما كان يتزامن مع الانعقاد الدوري السنوي للقمة العربية.