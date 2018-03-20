روسيا تمهل “تلغرام” 15 يومًا لتسليم شيفرة المراسلات

أمهلت السلطات الروسية المسؤولين على تطبيق “تلغرام”، 15 يومًا لتزويد جهاز الأمن الفيدرالي (الاستخبارات) بالمعلومات اللازمة لفك تشفير الرسائل.

وذكر موقع وكالة “روس كوم ندزور” الروسية الحكومية، المسؤولة عن مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية في تقرير على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، أنها “أبلغت المسؤولين عن تطبيق تلغرام بضرورة الالتزام بمتطلبات القانون الخاص بتقديم المعلومات إلى الأجهزة الأمنية”.

وقال التقرير: “أرسلت روس كوم ندزور إشعاراً إلى تلغرام ميسنجر ليمتد بشأن الحاجة للوفاء بواجبات منظم نشر المعلومات”.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، رفضت المحكمة العليا الروسية مطالبة تطبيق تلغرام لجهاز الأمن الفيدرالي “FSB” بعدم جواز تسليم مفاتيح التشفير له. وقال محامو تلغرام إنهم سيستأنفون هذا القرار القضائي.

ووفقاً لتطبيق تلغرام، فإن حصول جهاز الأمن الفيدرالي على مفاتيح التشفير، سيعطي أجهزة الاستخبارات حق الوصول إلى مراسلات جميع المستخدمين.

لكن جهاز الاستخبارات الرئيس في البلاد “FSB”، قال إنه “دون سماح وإجازة من المحكمة فإن رجاله سينظرون فقط إلى مراسلات مستخدمين معينين، وإذا كانوا بحاجة إلى معرفة مراسلات وبيانات حول العديد من الأشخاص، فإنهم سيطلبون ترخيصًا من المحكمة بذلك”.

ورفضت المحكمة العليا في روسيا الثلاثاء، دعوى تلغرام ضد جهاز الأمن الفيدرالي “FSB” حول ضرورة الحفاظ على تشفير الاتصالات.

وتعتبر الاستخبارات الروسية، أنه في ظروف مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فإن المراسلات التي يؤمنها تطبيق تلغرام وغيره للمستخدمين لا يمكن أن تكون سرًا مشفرًا، وبالتالي يجب أن يكون لجهاز الأمن الفيدرالي “FSB” الحق في الاطلاع عليها دون قرار من المحكمة.

ووفقاً لموقف المحكمة الدستورية الروسية، فإن مراسلات المواطنين في تلغرام لا تشكل سرًا محميًا بموجب القانون ولا تقيّد حقوق المواطنين”.