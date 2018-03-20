روسيا تعلن “تحرير” نحو 65% من الغوطة الشرقية

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الثلاثاء، عن “تحرير” أكثر من 65% من أراضي الغوطة الشرقية .

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن شويغو قوله اليوم الثلاثاء، إن “أكثر من 65% من أراضي الغوطة الشرقية تم تحريرها من الإرهابيين”.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من الثلاثاء، أن “العدد الإجمالي للمدنيين الذين تم إجلاؤهم من الغوطة الشرقية منذ بدء عملية إنسانية بالمنطقة زاد إلى 79702 شخص معظمهم أطفال”.

وتشن قوات النظام منذ الـ 18 من شباط/ فبراير الماضي، حملة عسكرية على الغوطة الشرقية بدأت بقصف عنيف ترافق لاحقًا مع هجوم بري.