الصدر: ما يحدث في سوريا “صراع جبابرة ممقوت”

وصف زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الإثنين، ما يحدث في سوريا منذ سنوات بأنه “صراع الجبابرة”، داعيًا إلى حوار إقليمي لإنهاء معاناة الشعب السوري.

وقال الصدر، في معرض رده على سؤال عبر موقعه الرسمي، اليوم: إن “ما يحدث في سوريا من صراع الجبابرة لهو أمر ممقوت عقلًا وشرعًا بل وقانونًا”، معتبرًا أن “الجبابرة لن ينالوا إلا ازدياد سطوتهم وطغيانهم”.

وشدد الصدر، الذي دعا في تصريحات سابقة الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي عن السلطة، على أن “المتضرر الوحيد من الأحداث في سوريا المدنيون والشعب عامة”، داعيًا المنظمات الدولية لتفعيل دورها الإنساني والعمل من أجل تشكيل حكومة تمثل كافة أطياف الشعب.

وجدد زعيم التيار الصدري دعوته لحوار إقليمي لإنهاء المعاناة في سوريا، حيث إن “السوريين يريدون العيش بسلام وأمن وآمان”، مشددًا على ضرورة أن يقرر الشعب هناك مصيره، “وهو أقل حقوقهم ومن دون تدخل الجبابرة”.

ومما تجدر الإشارة إليه، بأن إيران دعمت النظام السوري منذ اليوم الأول من الثورة الشعبية التي انطلقت للمطالبة ببناء دولة ديمقراطية، بعيدًا عن سياسة الحزب الواحد.