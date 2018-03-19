مشفى إسرائيلي يعاقب والدة أسير فلسطيني بطريقة صادمة

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أهالي الأسرى الفلسطينيين، مغادرة سجن “نفحة” عقب زيارة ذويهم، مشترطة عليهم دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل السماح لهم بالمغادرة.

وأفادت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي منعت مساء اليوم الإثنين، أهالي الأسرى من مغادرة سجن “نفحة” بعد زيارة أبنائهم.

وأشارت مسؤولة الدائرة الإعلامية في نادي الأسير الفلسطيني فداء نجادة إلى أن إحدى الأمهات من أهالي الأسرى تعرضت لحالة إغماء داخل سجن نفحة.

وأضافت في تصريح لـ “إرم نيوز” اليوم: “استدعى ذلك إدارة السجن لطلب الإسعاف ونقلها لإحدى المستشفيات التي طالبت أهل الأسير بدفع أجرة سيارة الإسعاف التي نقلت والدته الأسير وقيمتها 3 آلاف شيكل”.

من جهته، قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى في تصريح لـ “إرم نيوز” حول الحادثة: “تم احتجاز أهالي الأسرى بعد مطالبتهم بدفع مبلغ 3 آلاف شيكل”.

وأضاف: “بعد تدخلات من الأسرى ومطالبات لإدارة السجن تم الإفراج عنهم بعد احتجاز مدة تزيد عن 5 ساعات تقريبًا داخل السجن”.