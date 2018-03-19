وزارة الدفاع الليبية تقيل الناطق باسمها عقب مهاجمته اجتماعات القاهرة

أقالت وزارة الدفاع الليبية التابعة لحكومة الوفاق، الناطق باسمها محمد الغصري؛ عقب تصريحات شكك خلالها في اجتماعات القاهرة الساعية لتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.

وقالت مصادر مطلعة، إن “وكيل وزارة الدفاع التابعة للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الليبية، أوحيدة عبدالله نجم، قرر، اليوم الإثنين، إلغاء تكليف اللواء محمد علي محمود الغصري بمهام الناطق الرسمي لوزارة الدفاع”

وكان الغصري وصف اجتماعات القاهرة بأنها “غير جدية، ولن تنجح؛ لأنها غير شفافة”، مطالبًا بـ”عقد اجتماعات داخل ليبيا مبنية على خطة واضحة”، وفق تعبيره.

ووصل خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي إلى القاهرة؛ لحضور الجولة السادسة من جلسات الحوار لتوحيد مؤسسة الجيش الليبي برعاية اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا.

وكانت اللجنة المصرية المعنية بليبيا استقبلت خلال الفترة من 29 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى 2 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضيين، وفدًا من العسكريين الليبيين الذين أكدوا على الثوابت الوطنية.

وجرت خلال الجولة الماضية مناقشة مختلف الأفكار والحلول؛ لتدشين مرحلة جديدة على مسيرة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، حيث تم تشكيل مجموعة من اللجان الفنية التخصصية؛ لبحث آليات توحيد المؤسسة العسكرية ودراسة كافة الشواغل التي تدعم تحقيق هذا المسار.