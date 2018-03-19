عقوبات أوروبية جديدة تطال شخصيات مقربة من النظام السوري

فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، عقوبات على 4 أشخاص مقربين من النظام السوري، لمساهمتهم في تطوير وتسهيل استخدام الأسلحة الكيميائية ضدّ المدنيين في سوريا.

جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، بمقر مجلس العلاقات الخارجية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال المجلس، في بيان له، صدر عنه، اليوم الإثنين، إن “العقوبات الجديدة تندرج في إطار سياسات الاتحاد الأوروبي، الرامية لمنع انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية”.

وبحسب البيان، ضمّت القائمة “ضابطًا رفيع المستوى و3 علماء يعملون في مركز الأبحاث الحكومي”.

وتقضي العقوبات بتجميد أموال الأشخاص الأربعة، ومنع دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

ومع الأشخاص الأربعة، يرتفع عدد الأشخاص المقربين من النظام السوري، المُدرجين ضمن لوائح العقوبات الأوروبية، إلى 261 شخصًا و67 شركة.