“فتح” تتهم “حماس” بالتلاعب بنتائج تحقيقات استهداف رامي الحمدلله

اتهم الناطق الرسمي باسم حركة “فتح” الفلسطينية، عاطف أبو سيف، اليوم الإثنين، حركة “حماس” بالتلاعب بنتائج التحقيق في استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله.

وقال أبو سيف في تصريح صحفي إن “حركة حماس، تسعى لتوسيع دائرة التحقيق بشكل كبير من أجل إنهاء القضية، وتسعى لإغلاقها عند رقم هاتف”، متسائلًا: “كيف يمكن لنا التحقيق في الملف وأبناؤنا في السجون ومقراتنا مصادرة”.

وأضاف أبو سيف: “ينبغي على حركة حماس أن تكشف الجناة، بدلًا من توزيع الاتهامات هنا وهناك، والإدلاء بتصريحات صحفية بهذه الطريقة وهذا الأسلوب “.

وشدد على “عدم وجود علاقة لحركته بخلافات حركة حماس مع شركات الاتصالات”، مشيرًا إلى أنه “لا يمكن أن يتم تعليق قضية استهداف موكب الحمدالله عند رقم هاتف”.

وطالب حركة “حماس” بتسليم الأجهزة الأمنية في قطاع غزة لحكومة الوفاق حتى تتمكن من التحقيق وكشف النتائج، مضيفًا: “لسنا طرفًا في التحقيق ولن نكون، وينبغي أن تكون هناك إجراءات متبعة لكشف الجناة”.

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة “حماس” قد أوقفت عددًا من موظفي شركات الاتصالات الفلسطينية، بهدف التحقيق والحصول على معلومات بشأن اتصالات تتعلق بالقضية، فيما أصدر النائب العام في غزة قرارًا بإغلاق شركة “الوطنية موبايل” لعدم تعاونها في ذلك.