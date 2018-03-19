السفير الأمريكي لدى إسرائيل يهاجم السلطة الفلسطينية

هاجم السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان المعروف بأنه جزء من اليمين المتطرف، قيادة السلطة الفلسطينية، منتقدًا إياها على “صمتها وعدم إدانتها لعمليات القتل” التي نفذها فلسطينيون أخيرًا وقُتل فيها 3 إسرائيليين.

وقال فريدمان في تغريدة على “تويتر”: “قتِل جنديان إسرائيليان هما ناثانيل كاهالاني وزيف داس على يد فلسطيني، هذه قسوة، وليس هناك إدانة من السلطة الفلسطينية، أنا أصلي من أجل العائلات والجرحى وأشعر بالكثير من الحزن، فقد تم قتلهم بشكل وحشي”، وفق ما ذكر موقع “معاريف ” العبري.

وقبل حوالي شهرين، انتقد فريدمان السلطة الفلسطينية بشدة، عقب الهجوم الذي وقع قرب “هافات جلعاد”، والذي أسفر عن مقتل الحاخام رازيل.

وكتب فريدمان: “الإسرائيليون يُقتلون بدم بارد من قبل الفلسطينيين، وحماس تشيد بالقتلة، وقوانين السلطة الفلسطينية تكافئهم ماليًا” .

يشار إلى أن فريدمان هو يهودي أمريكي معروف بمواقفه الداعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وتأييده لضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، إضافة إلى تأييده قرار الإدارة الأمريكية إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها.