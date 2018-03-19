مسؤولة كردية: أكثر من 200 ألف شخص فروا من عفرين وهم بلا مأوى

قالت عضو الإدارة الذاتية الكردية في مدينة عفرين السورية هيفي مصطفى، عبر الهاتف اليوم الاثنين، إن أكثر من 200 ألف شخص فرّوا جراء العملية العسكرية بقيادة تركيا، يعيشون بلا مأوى في مناطق قريبة ويفتقرون للغذاء والماء.

وأضافت أن أصحاب السيارات ينامون في سياراتهم ومن لا يملكون سيارات ينامون أسفل الأشجار مع أبنائهم.

وكانت القوات التركية دخلت عفرين مع جماعات المعارضة السورية المتحالفة معها أمس الأحد ورفعت العلم التركي في وسط المدينة معلنة السيطرة بالكامل عليها بعد حملة دامت ثمانية أسابيع لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.

وقالت هيفي مصطفى إن المدنيين الباقين في عفرين يواجهون تهديدات من الجماعات المدعومة من تركيا.