ردًا على تهديدات من “فتح”.. حماس: استهداف موكب الحمدالله مسرحية لخنق غزة

قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، إن تهديدات القيادي في حركة فتح جمال محسين، ضد قطاع غزة، تؤكد أن “مسرحية” استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله “تأتي ضمن مخطط مشبوه لخنق غزة”.

وأضاف أبو زهري في تغريدة على “تويتر”: “على محيسن أن يدرك أن غزة لن تنكسر لجرائم قيادة فتح وأن لغة الاستعراض والفوقية لن تفلح في تغطية حقيقتهم الملوثة بعار التعاون الأمني مع الاحتلال”.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” الفلسطينية، جمال محيسن، أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن “سلسلة اجتماعات مهمة ستبدأ في رام الله، بالضفة الغربية، لاتخاذ قرارات وبحث ملفات تتعلق باجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، واتخاذ إجراءات تتعلق بالرد على محاولة استهداف موكب الحمدالله”.

وقال محيسن في حديثه لإذاعة “فلسطين” إن “اجتماعًا للقيادة الفلسطينية سيعقد في مقر المقاطعة برام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، وسيضم اللجنة التنفيذية والمركزية والفصائل والأجهزة الأمنية”.

وحول ماهية الاجتماع أوضح أن “الاجتماع سيبحث العديد من المواضيع، منها التحضير للمجلس الوطني والاجتماع الفاشل للبيت الأبيض، والمعيقات التي تواجه وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا”.

وأكد أن “القيادة ستبحث الاستهداف الذي طال الحمد الله ومدير المخابرات ماجد فرج في قطاع غزة الأسبوع الماضي”، مضيفًا أن “هناك خطوات ستتخذ، ولن يمر ما حدث مرور الكرام، والإجراءات والقرارات ستكون عبر الحكومة الفلسطينية”.