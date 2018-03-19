الجيش الليبي يوضح حقيقة استيلاء “شورى درنة” على دبابة وآليات

نفى مصدر عسكري ليبي، ادعاءات “مجلس شورى درنة”، الإثنين، بشأن استيلاء عناصره على دبابة و3 عربات عسكرية أخرى، من القوات التابعة لغرفة عمليات “عمر المختار” التابعة للجيش، والتي تحاصر درنة.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، أن “الوضع تحت السيطرة، وأن الهدف من تعميم الخبر هو رفع معنويات المتطرفين المنهارة”.

وأضاف أن “الآليات التي نشر مجلس الشورى صورها لا تتبع الجيش الليبي، وخلت من أي شعار أو علامة تشير إلى أنها تتبع الجيش، علمًا أن كل آلياته تحمل الشعار والعلامات الخاصة بالقوات المسلحة”.

وأشار إلى أن قوات الجيش قصفت المدخل الغربي لمدينة درنة، اليوم الإثنين، في إطار اشتباكات عنيفة ومستمرة مع “مجلس شورى درنة“، موضحًا أن “ما يجري على تخوم المدينة ضمن الخطة العسكرية لإحكام القبضة عليها”.