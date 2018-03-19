هل يفاجئ سيف الإسلام الليبيين اليوم بأول ظهور إعلامي له؟

يترقب الليبيون المؤتمر الصحفي الذي يعقده أيمن بوراس، المسؤول المكلف بالبرنامج السياسي لسيف الإسلام القذافي، اليوم الاثنين، في العاصمة التونسية، وسط توقعات بظهور مفاجئ لنجل القذافي المختفي منذ إطلاق سراحه في أيار/ يونيو 2017.

وتناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يديرها مؤيدون لنظام الرئيس السابق معمر القذافي، أنباء غير مؤكدة عن ظهور محتمل لسيف الإسلام في المؤتمر الصحفي الذي سيسلط الضوءعلى “البرنامج الإصلاحي المستقبلي” له، وهو ما عده مراقبون، بيانًا انتخابيًا، قبل 6 أشهر من إجراء الانتخابات التي دعت إليها الأمم المتحدة.

وبثت قناة “الجماهيرية” التي عادت للعمل مؤخرًا خبر انعقاد المؤتمر الصحفي باحتفائية، مع تحديد موعده ومكانه، دون أية تفاصيل أخرى.

ورفض عدد من أنصار النظام الليبي السابق، تواصلت “إرم نيوز” معهم، تأكيد أو نفي ظهور سيف الإسلام في المؤتمر الصحفي، مفضلين ترك الباب مفتوحًا للتوقع.

وطرحت وسائل إعلام ليبية نقلاً عن مصادر حقوقية ستشارك في المؤتمر، لم تسمها، أن المؤتمر الصحفي سيشهد “طرح رؤية سيف الإسلام القذافي لآليات تفعيل المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا من أجل تجاوز الأزمة، وآخر مستجدات الوضع الليبي الراهن، ومن ضمنها انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي من عدمه، فضلاً عن ملف ملاحقة سيف الإسلام من قبل محكمة الجنايات الدولية عبر مداخلة لأحد المحامين الليبيين المقيمين في تونس.

ولم يظهر سيف الإسلام القذافي مطلقًا منذ إطلاق سراحه من السجن في “الزنتان“، وتردد وفق مقربين منه أنه لم يغادر ليبيا، دون تقديم دليل واحد على هذا الزعم.

ونشر سيف الإسلام القذافي مقالة في شبكة “فولتير” الفرنسية، في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تناول فيها مجريات ما حدث في ليبيا منذ 2011، وحتى اللحظة الراهنة.