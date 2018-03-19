تأجيل تحقيق الشرطة مع نتنياهو بسبب وعكة صحية

أرجأت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا كان مقررًا أن تجريه اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اتهامات تتعلق بالفساد، بسبب وعكة صحية ألمت به.

وقال موقع “تايمز اوف إسرائيل” الإخباري المستقل، إن “الشرطة ستجري تحقيقها مع نتنياهو على الأرجح نهاية الأسبوع الجاري”.

وكان أعلن في وقت سابق عن نية الشرطة التحقيق مع نتنياهو اليوم بشبهة الفساد.

وأفاد الموقع الإسرائيلي بأنه “تم تأجيل التحقيق من اليوم الاثنين إلى نهاية الأسبوع بسبب استمرار مرض رئيس الوزراء” .

ولم يوضح الموقع طبيعة المرض، لكن تم أمس أيضًا إرجاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية بسبب الوعكة الصحية.

وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإن “الجولة المقبلة من التحقيق ستشمل أيضًا زوجة رئيس الوزراء سارا وابنه يائير”.

وكانت الشرطة الإسرائيلية حققت لخمس ساعات مع نتنياهو في منزله، ومع زوجته سارا في أحد مقار الشرطة مطلع الشهر الجاري.

وتركز التحقيق على القضية المعروفة بالملف 4000 المتعلق بحصول شركة “بيزك” الإسرائيلية للاتصالات، على تسهيلات مالية كبيرة مقابل تغطية إعلامية إيجابية لنتنياهو وعائلته في موقع “والا” الإخباري الإسرائيلي، المملوك لشاؤول الوفيتش الذي يملك أيضًا شركة “بيزك”.