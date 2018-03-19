لأول مرة منذ 4 سنوات.. بغداد تدفع رواتب الموظفين وقوات الأمن في كردستان

تسلمت وزارة المالية في إقليم كردستان رواتب موظفيها من الحكومة الاتحادية في بغداد، مؤكدة أنها ستبدأ التوزيع خلال اليومين المقبلين.

وأعلنت وزارة المالية في بيان لها أن الحكومة العراقية أرسلت 317 مليار دينار (267 مليون دولار) إلى إقليم كردستان، وأن هذه الأموال هي لكل الوزارات بينها وزارة البيشمركة والقوات الأمنية.

وبحسب المالية فإن الإقليم بحاجة إلى 590 مليار دينار لصرف رواتب الموظفين بنظام الادخار، مؤكدة أن المبلغ المحول من الحكومة الاتحادية يعني الاستمرار بتوزيع الرواتب بالنظام الحالي “الادخار” وهو يعني استقطاع نصف رواتب الموظفين.

وأشارت الوزارة إلى أن حكومة كردستان ستعقد اجتماعًا بعد عطلة “عيد نوروز” لتوحيد المبالغ التي ستحول من الحكومة الاتحادية وواردات النفط وإعادة النظر بقوائم رواتب الموظفين.

ورغم تسلم كردستان الدفعة الأولى من رواتب الموظفين إلا أن هذا لم يأت عبر اتفاق لحل كافة المشكلات بين الجانبين، حيث ما زالت الخلافات بشأن واردات النفط وواردات المنافذ الحدودية فضلًا عن الضرائب التي يستحصلها الإقليم من مواطنيه.

وأفضى الاتفاق الذي أبرم بين حكومة العبادي وحكومة إقليم كردستان عام 2014 بأن يقوم الإقليم بتوزيع رواتب موظفيه على أن يصدر كمية من نفط كركوك، وهو ما تسبب لاحقًا بأزمة في الإقليم إثر انخفاض أسعار النفط.

وبحسب مختصين فإن إرسال الحكومة العراقية جزءًا من رواتب الإقليم لا يعني نهاية الأزمة بين الطرفين، خاصة وأن الملفات العالقة ما زالت لم تحل لغاية الآن.