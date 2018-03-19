الصدر يدعو الرئيس اليمني للتنحي

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى التنحي من منصبه، واصفًا إياه بـ”الدكتاتور”.

وقال الصدر في معرض رده على سؤال وجهه له أحد أتباعه عبر موقعه الرسمي، أمس الأحد، بشأن الأوضاع في اليمن، “الوضع في اليمن المنكوب مترد للغاية، فإضافة إلى تفشي الأوبئة والأمراض فإن الفقر والقتل والاعتقال والمجازر والحرب الظالمة ما زالت تحصر العشرات بل المئات بغير وجه حق”.

وأضاف الصدر “على الدكتاتور عبد ربه بل (عدو ربه) التنحي فليس من شرعية تبيح قتل الأبرياء، مشددًا على أهمية جلوس جميع الأطراف المتنازعة في اليمن على طاولة الحوار من أجل وقف الحرب وحقن الدماء”.

وتواصل قوات الشرعية اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، عمليات تطهير البلاد من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران والتي فرضت سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.