المغرب.. مطالب بمحاسبة المسؤولين عن عزف “النشيد الإسرائيلي” بأغادير

ما زالت تداعيات مشاركة وفد رياضي إسرائيلي في بطولة العالم للجودو، والتي احتضنتها مدينة أغادير المغربية في 9 – 11 آذار/ مارس الجاري، تثير ردود فعل “ساخطة” بالبلاد، خصوصًا بعد أن رُفع علم إسرائيل وعُزف “نشيدها” لحظة تتويج 3 لاعبات.

وطالبت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” وهي من أكبر الهيئات الحقوقية في المغرب المدافعة عن القضية الفلسطينية، “المسؤولين المغاربة بإجراء التحقيقات الضرورية للكشف عما وقع بأغادير خلال بطولة العالم للجودو، ومحاسبة المسؤولين عن استقبال الوفد الرياضي الإسرائيلي”، والذي وصفته بـ”الصهيوني”، وكذلك الجهة التي سمحت برفع العلم الإسرائيلي وعزف النشيد.

ودعت المجموعة ذاتها في بيان لها، يوم الأحد، إلى “الاستعجال بإصدار قانون تجريم التطبيع” لإيقاف ما سمته بـ”المد الخطير على الأمن الوطني المغربي”، مناشدة الفرق البرلمانية التي تقدمت بالمقترح المذكور بأن “تعمل على إخراجه إلى حيز الوجود في أسرع وقت”.

واعتبرت المجموعة أن “التطبيع خيانة وطنية وقومية ودينية وإنسانية، ويشكل تهديدًا للأمن الوطني المغربي مما يوجب على السلطات المغربية أن تجري بحثًا دقيقًا حول الزيارات التي تتم بالكيان الصهيوني وما يرافقها من لقاءات وتخابر مع بعض قياداته العسكرية والأمنية”.

ووضعت مشاركة وفد رياضي إسرائيلي في بطولة العالم للجودو، بأغادير، حزب العدالة والتنمية الإسلامي (الحاكم) في قفص الاتهام، خصوصًا وأن “إخوان” سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب هم من يسيّرون هذه المدينة.

واتسعت رقعة الانتقادات من طرف الهيئات الحقوقية في المغرب تجاه الحزب الحاكم بسبب هذه المشاركة غير المسبوقة.