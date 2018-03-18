سوريا ترسل وفدًا برلمانيًا إلى موسكو “لمواكبة الانتخابات الروسية”

أعلن النظام السوري، الأحد، إرسال وفد من مجلس الشعب إلى موسكو، “لمواكبة الانتخابات الروسية” التي لا يواجه فيها حليف دمشق الرئيس فلاديمير بوتين، أي منافسة تذكر، في خطوة أثارت سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشارك الوفود الأجنبية عادة في مثل هذه المناسبات، لمراقبة سير العملية الانتخابية وتقديم شهادة بشأن مدى شفافيتها وملاءمتها للمعايير الدولية.

لكن معلقين على مواقع التواصل الاجتماعي، رأوا في خطوة النظام السوري فرصة للتندر.

وأبدى بعضهم “تشككًا في قدرة الوفد السوري على تقييم العملية الانتخابية لخبرته المحدودة في مجال العمل الديمقراطي”، فيما أعرب آخرون عن “قناعتهم بأن الخطوة مجرد مؤازرة معنوية للحليف الروسي تتيح له زيادة عددية لأعداد المهتمين بالانتخابات الروسية، في ظل انتقادات الهيئات الدولية للسلطات الروسية”.

ورحّب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف بالوفد السوري، مؤكدًا على أن “هذه الانتخابات تجري في جو كامل من الشفافية رغم المحاولات الغربية للتشويش عليها”.

أما رئيس وفد مجلس الشعب السوري حسيب طحان، فقد أعرب عن “ثقته بأن الشعب الروسي سيمارس حقه الانتخابي بحرية وديمقراطية”، على حد تعبيره.