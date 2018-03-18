إصابة شرطي إسرائيلي بجراح خطيرة في عملية طعن بالقدس (صور وفيديو)

أُصيب شرطي إسرائيلي بجراح بالغة الخطورة، مساء الأحد، في عملية طعن بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد موقع “0404” المقرب من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن “حارس أمن إسرائيلي من جهاز الشرطة، أصيب بجراح خطيرة بعد تعرضه لعدة طعنات في الجزء العلوي من جسمه، فيما جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وأشار الموقع إلى أن “الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على المنفذ، وأردته قتيلًا بعد أن لاحقته في أزقة مدينة القدس”.

وذكر متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أن الهجوم وقع قرب الحائط الغربي، مؤكدًا أن المهاجم جرى “تحييده”.

من جانبها، لفتت قناة تلفزيونية إسرائيلية إلى أن السلطات عثرت على أوراق هوية تركية على جثة من يُعتقد أنه المهاجم.

وتستمر عمليات الطعن والدهس التي يقوم بها الشبان الفلسطينيون رفضًا لقرار ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، في ظل توتر أمني تشهده الساحة في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن إجراءات تصعيدية صارمة بحق منفذي العمليات، بعد عملية دهس في جنين، قبل يومين أدت إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين.