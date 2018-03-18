طفلة سورية من نازحي الغوطة تحرج والدها عبر التلفزيون الحكومي بهذه العبارة عن بشار الأسد

قالت طفلة سورية، عبر شاشة تلفزيون الإخبارية السورية الحكومي، إنها لا تريد أن يكون الرئيس بشار الأسد، أبًا لها، بعد أن طلب منها والدها القول، إنها ابنة الأسد.

وحدثت القصة، خلال مقابلة أجراها مراسل القناة بعد خروج الطفلة مع ذويها من منطقة حمورية في الغوطة الشرقية، إلى مراكز مؤقتة للاجئين قرب دمشق، حيث طلب والدها منها القول إنها ابنة بشار الأسد، إلا أن طفلته (حبيبة) ردت بشكل عفوي “لا ما بدّي بشار”.

واتجه قسم من أهالي حمورية، التي يقطنها نحو خمسة آلاف نسمة إلى مناطق سيطرة جيش الإسلام وفيلق الرحمن، قبيل دخول قوات النظام، بينما بقي قسم آخر في المدينة التي دخلها النظام عقب قصف عنيف.