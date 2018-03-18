اعتصامات في بغداد وكركوك للمطالبة بتحسين الخدمات

نظم المئات من أهالي مناطق في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، اعتصامًا مفتوحًا، وأغلقوا الطريق الرابط مع ديالى؛ احتجاجًا على تردي واقع الخدمات في المناطق الشرقية للعاصمة.

ونصب المئات من أهالي حي المعامل ذي الغالبية الشيعية، خيام الاعتصام على الطريق الرابط بين بغداد وديالى؛ مما تسبب بتوقف حركة المرور، ورفعوا لافتات تطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل لتحسين واقع الخدمات في المنطقة.

وقال عبدالجبار خلف أحد وجهاء حي المعامل، إنه “بات مؤكدًا لدينا أن الحقوق لابد من وسيلة مختلفة للحصول عليها، وهذا ماعملناه اليوم، بتنظيم اعتصام مفتوح؛ لإجبار الحكومة على القيام بواجباتها تجاه المواطنين”.

وأضاف خلف، أن “منطقة المعامل التي يقطنها مئات الآلاف من الفقراء، تعاني من انعدام شبه تام للخدمات، ورغم المناشدات التي أطلقناها طيلة الأشهر الماضية، إلا أن الحكومة ومؤسساتها الخدمية لم تقم بواجباتها”.

وأكد خلف أن “على رئيس الوزراء التدخل لتحسين الخدمات، أو سنلجأ إلى خطوات أخرى، فلن نبقى مكتوفي الأيدي إزاء هذا الإهمال”.

وفي محافظة كركوك شمالي البلاد، اعتصم العشرات من موظفي دائرة كهرباء كركوك أمام مبنى الدائرة وسط المحافظة؛ للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة لثلاثة أشهر.

وقال النقيب حامد العبيدي، إن “العشرات من الموظفين التابعين لدائرة كهرباء كركوك اعتصموا، اليوم، أمام مبنى الدائرة وسط المدينة؛ للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة”.

وأضاف العبيدي، أن “العشرات أيضًا من موظفي العقود المؤقتة احتشدوا، اليوم، أمام مبنى دائرة كهرباء كركوك، وطالبوا بصرف رواتبهم التي لم تدفع منذ 6 أشهر”.

ويعاني العراق من أزمة مالية حادة؛ سببها انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وارتفاع معدل الإنفاق الحكومي في المجال العسكري؛ بسبب تواصل المعارك مع مسلحي تنظيم “داعش” منذ منتصف 2014 وحتى الآن.