قرقاش: قطر دعمت حزب الله وجماعات متشددة بملايين الدولارات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن قطر دفعت ما بين 700 مليون إلى مليار دولار لمجموعة من الجماعات المتشددة تشمل “حزب الله” و”الحشد الشعبي” و”النصرة”.

جاء ذلك في معرض تغريدة كتبها قرقاش الأحد، على صفحته الرسمية في “تويتر، مشددًا على أنه “لا يمكن للدوحة أن تنفي ذلك على ضوء تراكم الأدلة والقرائن”، معتبرًا أن “دعم التطرّف والإرهاب هو محوّر الأزمة الراهنة بين قطر ودول المقاطعة”.

وأردف الوزير الإماراتي في تغريدته قائلًا إن “مقال النيويورك تايمز وقبله بأشهر مقال الفايننشال تايمز، حول الفدية الأسطورية القطرية للحشد الشعبي والنصرة وجماعات إرهابية أخرى، يؤكدان صحة الإجراءات ضد التطرّف والإرهاب، ويبينان أن هذه المواضيع في صلب الأزمة”.

من ٧٠٠ مليون دولار إلى مليار دولار دفعتها الحكومة القطرية إلى مجموعة معقدة من الجماعات الإرهابية تشمل حزب الله و الحشد الشعبي و النصرة، لا يمكن للدوحة أن تنفي ذلك على ضوء تراكم الأدلة والقرائن. دعم التطرّف والإرهاب محوّر الأزمة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 18, 2018