شاهد أجواء ثالث أيام تصويت المصريين المقيمين بالخارج (صور)

تُواصل الجاليات المصرية في الخارج لليوم الثالث على التوالي، الاقتراع في مقار البعثات الدبلوماسية، لاختيار ثالث رئيس بعد ثورة يناير، ورابع رئيس بانتخابات تعددية في تاريخ مصر.

وبدأت عملية الاقتراع في الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي للدول الأجنبية، وستستمر حتى التاسعة مساءًا، ومن ثمّ تبدأ عمليات الفرز فور انتهاء الاقتراع اليوم بحضور ممثلين للمرشحين ومندوبي منظمات الهيئات المختلفة وبعض السفارات في الخارج، وفق قرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن المصريين في الخارج يواصلون الاصطفاف أمام صناديق الاقتراع في إقبال وصفته بـ”الضخم” خاصة في دول الخليج كالسعودية والكويت والإمارات.

وأظهرت صور بثـتها الخارجية المصرية عبر البريد الإلكتروني كثافة نسبية بلجان الاقتراع داخل القنصليات والسفارات المصرية في الخارج خاصة بالدول العربية.

وأشارت الخارجية إلى أنّ مشاركة المصريين في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، أظهرت “إصرارًا على التمسك بالاستحقاق الدستوري والاقتراع الحر المباشر لاختيار رئيس للجمهورية”.

من جانبها قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، نبيلة مكرم، إن صناديق الاقتراع سيتم غلقها بعد 4 ساعات بتوقيت القاهرة في نيوزيلندا وأستراليا، لافتة إلى أنّ “الأيام الثلاثة الماضية شهدت كثافة من المشاركين في اختيار الرئيس والتمسك بالمشاركة في صنع القرار”، وفق حديثها لفضائية “أون لايف”.

وكان المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات ،محمود الشريف، قال مساء أمس إن السعودية والإمارات والكويت تتصدرأكبر نسبة تصويت حتى الآن، لافتًا إلى أن الهيئة أو وزارة الخارجية لم ترصدا أية عوائق تمنع المصريين من الإدلاء بأصواتهم فى دولتي قطر أو تركيا.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، صباح الخميس الماضي، وتنتهي مساء اليوم الأحد، أدلى خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم.

ويتنافس على السباق الانتخابي كل من الرئيس الحالي، عبدالفتاح السيسي مع رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى.

ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات داخل مصر أيام 26 و27 و 28 آذار/مارس الجاري.