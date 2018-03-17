الطيران الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في قطاع غزة

شنت المقاتلات الإسرائيلية الليلة، سلسلة هجمات على عدة مواقع في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفاد شهود عيان لـ”إرم نيوز” أن :”الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت بعدة صواريخ مجموعة أهداف منها، أرض زراعية عند دوار ملكة بحي الزيتون شرقي غزة، ومواقع تونس وصلاح الدين التابعة للفصائل الفلسطينية بالقرب من جسر غزة “.

وأضافوا أن القصف توزع في مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث قصفت الطائرات الحربية مواقع شمال ووسط وجنوب القطاع، معظمها أراض زراعية ومواقع تدريب للفصائل.

فيما زعم موقع” ‏0404 العبري أن الطائرات الإسرائيلية هاجمت عدة أهداف مختلفة من بينها معمل لتصنيع الصواريخ ومخازن للسلاح الخاصة بحركة حماس.