مقتل وإصابة 19 شخصًا بنزاع عشائري في إقليم كردستان

قتل وأصيب 19 شخصًا باندلاع نزاع عشائري كبير في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وقال مصدر أمني إن 9 أشخاص قتلوا بينهم امرأة وطفل وأصيب 10 آخرون بمواجهات بين عشيرتين متنازعتين جرّاء مشاكل اجتماعية.

وبحسب المصدر فإن نزاعًا قبليًا مسلحًا اندلع مساء أمس السبت في ناحية “حاجياوا” التابعة لقضاء رانيا في محافظة السليمانية على خلفية مقتل شخص داخل سوق شعبية في المنطقة .

بدوره ذكر ضابط في قوات الآسايش لوسائل إعلام كردية إن النزاع العشائري المسلح مستمر ولم تتم السيطرة عليه، مشيرًا إلى انتشار أعداد كبيرة من عناصر القوات الأمنية وقطع بعض الطرقات المؤدية إلى مكان تبادل اطلاق النار.

وأضاف الضابط أن سبب النزاع يعود إلى خلافات قديمة بين العشيرتين تم التصالح بشأنها إلا أنها تجددت مرة أخرى.

وينتشر في محافظة السليمانية السلاح غير المرخص بيد العشائر، حيث يسكن المدينة مجتمع عشائري متمسك على الأغلب بالعادات والتقاليد، فيما تعجز السلطات الأمنية عن ضبط تلك الأسلحة بشكل كامل.

وتشهد السليمانية أوضاعًا أمنية مستقرة ولم تشهد مثيلًا لتلك الحوادث إلا نادرًا، حيث تسيطر قوات الآسايش الكردية التابعة لوزارة الداخلية على الأمن الداخلي، فيما تسيطر قوات البيشمركة على حدود المدينة .