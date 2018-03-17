“العمال الكردستاني” يعلن مقتل 18 عنصرًا من الجيش التركي في أربيل

أعلن ‍حزب “العمال الكردستاني“، اليوم السبت، مقتل 18 جنديًا تركيًا في مواجهات مسلحة مع الجيش التركي شمالي محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقال الحزب في بيان صدر عنه، إن “الجيش التركي شن 3 هجمات على مواقع حزب العمال في منطقة برادوست بناحية سيدكان، حيث أسفرت الاشتباكات عن مقتل 18 عنصرًا من الجيش التركي خلال صد الهجمات”.

وأفاد الحزب، بأن “اثنين من مسلحيه قتلا خلال المواجهات”، مشيرًا إلى “تدخل الطيران الحربي التركي في المواجهات”.

وكان الجيش التركي أعلن، أمس الجمعة، عن تنفيذ عمليات عسكرية بعمق 15 كيلو متر داخل الأراضي العراقية، ضد حزب “العمال الكردستاني” في الإقليم.

وذكرت رئاسة أركان الجيش في بيان صدر عنها، أنه “في ليلة العاشر من الشهر الجاري، نفذت قوة من حماية الحدود التركية عملية عسكرية بعمق 15 كلم في أراضي شمال العراق، دمرت خلالها 23 مخبأ وقتلت 13 مسلحًا من حزب العمال الكردستاني، فضلًا عن ضبط عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع”.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال في تصريح سابق، إن “تركيا والعراق سيتخذان خطوات مشتركة ضد المسلحين الأكراد التابعين لحزب العمال الكردستاني المنتشرين في الأراضي العراقية”.

في حين تشير التقديرات إلى وجود نحو 3 آلاف عنصر من حزب “العمال الكردستاني” في العراق، يتمركزون بمنطقة قنديل في محافظة أربيل عاصمة الإقليم.

وأعلن حزب العمال الكردستاني في الفترة الأخيرة، تشكيل إقليم ذاتي يضم خمس مناطق في جبال قنديل بإقليم كردستان العراق، حيث تضم تلك المنطقة معسكرات تدريبية ومراكز، وتستهدف بكثرة من قبل الطيران التركي.

يذكر أنه يوجد في إقليم كردستان عدة قواعد للجيش التركي، تضم أكثر من 2000 جندي وآليات وأسلحة متنوعة.