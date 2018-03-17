مسؤول: مواقف إيران وسلطنة عُمان مشتركة حيال أزمة اليمن

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، خلال استقباله وزير خارجية سلطنة عُمان، يوسف بن علوي، أن مواقف طهران ومسقط مشتركة حيال الأزمة اليمنية.

وأوضح شمخاني أن “مواقف ووجهات نظر إيران وعُمان في الأزمة اليمنية قائمة على الوقف الفوري للحرب، وإعلان وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية، وإجراء حوار يمني- يمني؛ من أجل تشكيل نظام سياسي جديد على أساس آراء ورغبة الشعب اليمني”. وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، اتهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، الولايات المتحدة بنقض العهود، متعهدًا برد “حازم وقوي من إيران تجاه المواقف الأمريكية”.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن وزير الخارجية العُماني إشادته “بدور إيران في إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة”.

ووصل وزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي، إلى العاصمة الإيرانية طهران، مساء الجمعة، في زيارة أعلنت عنها الخارجية الإيرانية في وقت سابق.